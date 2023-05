De l’avis des deux coaches, on n’a pas assisté à une grande finale de P3D ce dimanche. Huppaye a du mal à rentrer dans le match et Leroy place les visiteurs aux commandes après un quart d’heure de jeu (0-1). La formation locale équilibre les échanges mais rentre au vestiaire avec ce déficit d’un but après un penalty de Dubois détourné par Lacourt.

Les Huppaytois remontent sur le terrain gonflés à bloc et Noël profite d’une erreur défensive pour égaliser (1-1). La suite des débats est hachée et il faut attendre la 88e pour assister au but de la victoire du Ronvau sur un centre de Delikus repris de la tête par Morais Saraiva (1-2).

C’est la douche froide dans les rangs visités. "Le sentiment est mitigé car il s’agit d’une déception mais d’un autre côté, on peut être fier d’avoir fait tout ça, souligne le coach, Marc Warnant. Après notre égalisation, la pièce aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre et ça s’est finalement joué à rien."

Les Chaumontois remportent ce tour final de P3D et joueront à domicile contre Waterloo B, dimanche, en demi-finale du tour final de toutes les P3. "On prolonge l’intérim d’une semaine supplémentaire, ce sera chez nous, et c’est aux joueurs de décider de la suite, indique le T1, Jean Paul Dos Santos. Sur un terrain compliqué qui ne favorisait pas notre jeu, on a senti que les jambes étaient lourdes des deux côtés suite aux prolongations du week-end précédent. En dehors du 1-1, notre gardien ne s’est pas couché en seconde période tandis que le leur a effectué deux beaux arrêts. On a eu deux ou trois phases sur la fin et c’est l’opportunisme qui a fait la différence."

Arbitre: M. Bouhali

Cartes jaunes: Verrept, Noël

Buts: Leroy (0-1, 15'), Noël (1-1, 48'), Morais Saraiva (1-2, 88').

HUPPAYE: Mouteau, Reda, Dethinne (20' Vosté), Jaspart, Dubois (46' Goossens), Robert, Somme, Ruth, Noël, Heye, Monnet (60' Pierard).

RONVAU: Lacourt, Fita (60' Vanval), Vandamme, Verrept, Makena, Leroy, Focant, Courtejoie, Delikus, Jacoby (77' Morais Saraiva), Ingberg.