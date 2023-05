Les Flandriennes n’ont laissé aucune chance à une formation chastroise complètement démobilisée pour ce long déplacement. "On avait quasi deux heures de route, tout ça pour en prendre onze. Mais, on n’était pas armé pour livrer ce genre de combat", remarque le coach, Michaël Verstraelen dont la formation a rapidement encaissé deux goals avant d’en prendre quatre autres dans le troisième quart d’heure. "Notre première mi-temps fut catastrophique avec des filles ailleurs sauf sur un terrain, et on n’arrivait pas à faire trois passes d’affilée."

Les changements opérés à la pause ont malgré tout apporté quelque chose. "On a remis les pendules à l’heure et ce fut beaucoup mieux. Malheureusement, on se prend une rouge à la 70' (deuxième jaune pour Houbrix) et on se retrouve à dix alors que la tâche était déjà très compliquée."

Une prestation à oublier, donc. "Il n’y a pas grand-chose à retenir. Ce fut mieux en seconde période mais c’était encore insuffisant", termine Verstraelen. Chastre jouera son dernier match de la saison, samedi, face à Anderlecht B.

CHASTRE: De Henau, Ducatillon, Houbrix, Marquez, Bernard, Delikus, Goetynck, Verstraelen, Michiels (46' Vantournhoudt), Nkada (46' Naji), Sekelama (80' Schmit)

Buts: Vandekerckhove sur pen. (1-0, 2'), Ver Eecke (2-0, 3'), Vandenbroucke (3-0 et 4-0, 29' et 35'), Vangheluwe (5-0, 40'), De Clercq sur pen. (6-0, 45'), Van Melle (7-0, 67'), Vandenbroucke (8-0 et 9-0, 74' et 84'), Blomme (10-0, 87'), Choteau (11-0, 89').