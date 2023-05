Les Brainoises dans le doute avant d’entamer les play-off

L’équipe de Laurent François vient de passer la semaine la plus difficile de toute la saison. Battue par Fleurus mardi (62-68), l’équipe brainoise a rendu les armes samedi à Boninne (77-59) alors qu’elle récupérait pour l’occasion la meneuse Devos et l’intérieure Marteau. La Française Febrissy était sur la carte mais a été préservée en vue de ce fameux tour final que les Brabançonnes n’abordent pas de la façon la plus sereine.

Auteur d’un 22/22 jusque-là, le groupe de Laurent François n’avait pas plané sur la compétition mais il avait su trouver les ressources quand il était poussé dans ses retranchements. Alors que Boninne ne s’est pas inscrit en play-off car il possède déjà une R1, son équipe s’est remobilisée pour faire subir à Braine sa seconde défaite et lui asséner le même écart qu’au match aller où Braine avait fait cavalier seul (+18). Au goal-average final, Brainoises et Namuroises terminent sur la première marche avec 22 victoires et 2 défaites mais Boninne termine devant avec une meilleure attaque et une meilleure défense.

Ce coup de canif dans la belle saison brainoise devrait fustiger l’orgueil des Brabançonnes alors que se profile le tour final. Si le club, via sa seconde place en P1, profite du retrait d’Ottignies pour accéder à la Régionale 2, son plan prévoit une montée en R1 pour son équipe de R2. Il a déjà annoncé des renforts pour la saison prochaine avec les signatures de Taina Hermans, Ingrid Dedoyart et Angelina Jacobs. Si les Castors ne parviennent pas à leurs fins dans ces play-off, l’entité brainoise pourrait donc compter deux formations en Régionale 2 la saison prochaine.

Mais on n’en est pas là. L’expérience du coach François, le retour de la métronome Febrissy et une intensité retrouvée seront autant d’adjuvants pour l’ensemble brainois.