NIL-SAINT-VINCENT: Lorenzo Berthels, Michaël Gelders, Benoit Marchal, Florian Dhondt, Kevin Duquenne (7-7 Samuel Dhondt.

Nil-Saint-Vincent a d’emblée imposé son jeu d’équipe samedi à Baasrode. "Nous n’avons pas fait d’exploit à la frappe. On jouait entre les lignes. Le petit-milieu adverse n’y était pas. Cela nous a permis de forcer au tamis pour mener 4-7 au repos", signalait le capitaine nilois, Benoît Marchal.

Les adversaires sont revenus à 7 partout. "Nous avons alors changé Kevin Duquenne qui souffrait du genou. Nous venions de perdre les trois jeux de reprise. Nous devions faire quelque chose."

Benoît Marchal s’est lui aussi blessé au genou. "Je me suis tordu le genou. J’ai continué à jouer mais en ayant toujours de plus en plus mal. J’ai poursuivi sur une jambe", poursuit Benoît Marchal qui n’a pas dormi la nuit de samedi à dimanche.

Sur le terrain, après 7-7, sous l’impulsion de Florian Dhondt, Nil-Saint-Vincent a fini par s’imposer.