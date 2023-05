Une rencontre très tactique, un suspense insoutenable et une explosion de joie à la fin de prolongations riche en rebondissements avec deux Valentin locaux qui ont enfilé leur costume de sauveur.

Laklia, d’abord, à cinq minutes de la fin de la première prolongation grâce à une merveille de coup franc à l’entrée du petit rectangle qui va se loger dans le petit filet d’un Nsingi médusé.

Pierret, ensuite, le dernier rempart lasnois, auteur d’un double arrêt aussi impressionnant que salvateur lors de la deuxième prolongation sur un penalty botté par Daoudi.

Avant cela, Lasnois et Heembeekois se sont livrés un duel assez fermé avec beaucoup d’intensité et de duels et peu d’occasions franches. En première période, le Sporting Bruxelles se voit refuser un but pour un hors-jeu à la 20e alors qu’en face, Fabio Demeur loupe le coche à deux reprises.

Les quarante-cinq dernières minutes sont indécises et sans grandes étincelles hormis ces deux essais visiteurs bien stoppés par Pierret.

La suite, on la connaît, et elle sourira à un Lasne-Ohain qui se qualifie pour cette finale du tour final qui se déroulera ce dimanche dans les installations du CS Brainois. "C’était un match très tactique, le coach adverse avait analysé notre jeu dans les moindres détails et cela s’est ressenti. Le groupe a été solidaire et dans un tour final, l’important n’est pas forcément de bien jouer mais de se qualifier", résumait le T1 brabançon wallon Christophe Collaerts.

Arbitre: Eddy Swiggers

Cartes jaunes: Bettache El Guaoussi, Madani, Dierinckx, Desnel, Tariki, Ceusters, Daoudi, Zbakh, Laklia, David

Buts: Laklia (1-0, 100')

LASNE-OHAIN: Pierret, Duhot, Demeur R. (55' Ceusters), Charpentier, Laklia, Desnel, Goffart, Dierinckx, De Coene, Demeur F. (101' David), Theys (82' Relecom).

SPORTING BRUXELLES: Nsingi, Zbakh, Bettache El Guaoussi, Tazani, El Amrani Mo., Madani (87' Daoudi), El Bahodi, El Amrani Ma. (78' Tariki), Oulhaye, Barzoukaev, Mondelice (38' Ouzraoui Diki 102' Mokadem).