La R1 du Rebond Ottignies a fini en beauté

Malgré cela et les célébrations en grande pompe qui se préparaient ce dimanche pour fêter les différents titres, les filles du coach Mulaba tenaient à préserver leur brevet d’invincibilité à domicile pour la réception du concurrent direct et dauphin en R1, le RBC Ciney emmené par deux visages bien connus de notre province: Jurgen et Jill Van Meerbeck. "L’équipe de Ciney est arrivée avec un bouquet de fleurs offert à notre capitaine, pour nous féliciter de notre titre officieux et de notre saison dans l’ensemble, ce qui est un très beau geste humain et fair-play", confiait le mentor local.

Un feu d’artifice en clôture

La qualité du match ne fut pas au rendez-vous, avec un score bien bas (56-49) et un spectacle plutôt défensif qu’offensif, mais ceci ne fut qu’anecdotique sur un terrain qui n’attendait que le coup de sifflet final pour exploser de joie, et laisser place aux célébrations qui dureront jusqu’au petit matin… "La première mi-temps fut en effet assez âpre avec un basket très défensif et deux équipes qui se sont rendues coup pour coup, pour arriver à 26 partout à la mi-temps. En seconde mi-temps, on est arrivé à se défaire un peu de l’adversaire pour remporter cette dernière victoire et lancer la fête du club, expliquait Olivier Mulaba. Le comité et le président ont mis les petits plats dans les grands, et nous avons clôturé la soirée sur un très beau feu d’artifice très émouvant."

C’était le dernier match de Céline Kazadi qui a mis un terme à sa carrière de basketteuse. Mais l’ensemble du groupe, ainsi que le coach seront au rendez-vous en août prochain pour tenter de réitérer cette performance la saison prochaine.