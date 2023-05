La défaite mais le Top 6 pour les Ottintoises

Une équipe contre qui les Brabançonnes l’avaient emporté de justesse à l’aller. Avec 12 victoires et autant de défaites, le Rebond obtient la parité parfaite au classement (6e). Signe d’une saison réussie et bien aboutie, avec des progrès individuels et une belle cohésion d’équipe, c’est avec un tee-shirt estampillé "Top 6" que les Ottintoises ont participé à la soirée Karaoké qui a clos un bien beau cru 2022-2023.