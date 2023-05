Contre Mons-Hainaut, les Brainois ont été malmenés mais ils n’ont pas trébuché (59-53). "Nous avions pourtant bien commencé ce match, relève Dorian Dombret, le capitaine brainois. On fait même 18-6 et puis quand on effectue les premiers changements Mons est revenu. La dynamique du match n’était plus la même. On manque de réussite dans le second quart et au lieu d’aller chercher des paniers faciles contre leur zone, nous avons continué à shooter mais en vain."

Les Brainois ont ensuite resserré les rangs. "Ce qui fait notre force cette saison, c’est notre défense et encore une fois ça a payé. Au final, Mons n’a marqué que 53 points. Quand un adversaire ne met que 53 points c’est évidemment plus facile de gagner que quand on en encaisse 80."

Les Brainois sont toujours invaincus. "C ’est une belle conclusion : 26 matches, 26 victoires. C’est assez unique comme championnat. C’est même historique. Je ne sais pas si c’est déjà arrivé pour le club, en Régionale 2 ou à un autre niveau. En tout cas pour moi et mes équipiers, c’est la première fois de notre vie que cela arrive. Nous avons bien célébré ça après le match mais pas de la même manière que si on avait gagné les play-off. C’était une célébration à 80%."

"On va vivre deux longues semaines"

Il manque un petit bout de chemin pour goûter à ce plaisir à 100%. L’objectif est maintenant d’aller chercher le titre officiel, synonyme de montée en R1. Et ça commence déjà ce mercredi, à 20 h 30, avec la demi-finale contre Gembloux. "Un adversaire qu’on ne doit surtout pas prendre à la légère, poursuit Dorian Dombret. On va vivre deux longues semaines, où il va falloir accumuler les rencontres où il n’y aura rien de donné, ni rien de gratuit. Il nous faudra aller tout chercher, insiste le capitaine des Castors. Rester invaincus ? Désormais, je pense que cet objectif-là est passé au second plan. Évidemment ce serait très chouette car c’est un super sentiment. Tout le monde dans l’équipe en est super fier. En dehors, tout le monde est super content mais à partir du moment où on sera en play-off, ce ne sera plus du tout la même chose. Ce ne sera plus du tout la même dynamique. Toutes les équipes qui vont les jouer sont capables de nous battre. Être champions, c’est tout ce qui compte désormais."