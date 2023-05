Braine et Jodoigne se sauvent tous les deux en D3 : "Il va falloir tirer les conclusions"

Les joueurs ont poussé un ouf de soulagement. "À onze contre dix et en ratant deux penaltys, on est peut-être passé à côté du pire scénario, souligne David Sylla, futur joueur de Flémalle. Notre saison se résume à ça car on a souvent eu les matches en mains mais on s’est mis dans les problèmes nous-mêmes. Moi, j’ai failli abandonner mais je suis fier d’être resté jusqu’au bout. Le maintien fait du bien pour les joueurs, le staff et surtout pour le club. Quant à moi, je laisse Jodoigne en D3 et je pars la tête haute."

Pour Braine, qui s’alignait sans attaquant et avec un Quentin Laurent repositionné en pointe, la cause était entendue depuis son égalisation. "On était bien en place jusqu’à ce but qui part d’une erreur septante mètres plus bas, puis on a bénéficié de la chance qu’on n’a pas eue durant toute la saison pour prendre ce point nécessaire à notre sauvetage, résume l’entraîneur brainois, Olivier Suray. On n’avait pas évoqué le futur tant qu’on n’était pas sauvé, on va d’abord fêter ça et discuter après."

Les Jaune et Bleu sont conscients d’être passés par la petite porte. "C’est le moins qu’on puisse dire, souffle le capitaine, Ralph Samutondo. Je pense que ce match résume la saison des deux équipes car ce sont de petites erreurs qui ont fait la différence. Comme d’habitude, on fait cette erreur sur le 0-1 mais, contrairement à ce qui a pu se passer auparavant, on a eu un brin de chance sur le 1-1 et ainsi sauver le club."