(25-21, 25-11, 25-17).

GUIBERTIN: Florian Malisse, Gil Hofmans, Niels Huysegoms, Simon Van De Voorde, Gertjan Vande Velde, Jens Christiaens, Sébastien Dumont. Sont montés: Guillaume Godart, Gert van Walle, Guillaume Dussart, Romain Vanhelmont, Robin Foret, Tristan Mannaert.

Les Guibertins ont mal débuté la rencontre (3-0) avant de faire jeu égal avec leurs adversaires dans le premier set. Niels Huysegoms, avec deux aces au service, ramenait les équipes à égalité à 7 partout. Ce n’est finalement qu’en fin de set que Egor Bogachev a fait la différence pour Alost.

Les visiteurs n’ont plus jamais été dans le coup ensuite. "Nous avons manqué de rythme. Alost a disputé dix rencontres consécutives dans le cadre des play-off. Nous avons joué quatre rencontres dans le même temps, avec chaque fois quinze jours d’interruption. Pour cette rencontre à Alost, nous étions restés plus de trois semaines sans jouer. C’était donc très difficile", soulignait Wannes Rosiers le coach des Guibertin qui constatait que Menin s’était aussi imposé face à Achel dans l’autre match des barrages pour un ticket européen. "Achel a tenu deux sets mais a aussi coincé en fin de partie. Ces matchs de challenge play-off entre les trois derniers comme nous les avons disputés avec Waremme et Achel ne servent à rien. La formule n’est pas bonne. Alost et Menin avaient disputé la dernière journée des play-off l’un contre l’autre avec la cinquième place pour enjeu. Voilà qu’ils devront rejouer la semaine prochaine pour le ticket européen. Ce ticket aurait dû être logiquement attribué à Alost, qui a terminé cinquième des play-off", souligne encore Wannes Rosiers.

Le match de trop

Celui-ci avait proposé une formule différente avec des play-off à quatre pour le titre après la phase classique et des play-off 2 réunissant les cinq derniers. "Le ticket européen aurait été attribué au vainqueur des play-poff 2. La ligue ne veut pas changer la formule du championnat. Elle espère toujours pouvoir organiser une Bénéliga avec les meilleures équipes belges et des Pays-Bas", indique encore Wannes Rosiers.

Cette défaite à Alost conclut la saison des Brabançons. Ils ont terminé la phase classique en septième position et le challenge play-off à trois deuxième derrière Achel.

Ce match samedi soir à Alost était un match de trop.