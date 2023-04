D2 ACFF: Tubize-Braine bat Rebecq 4-0 et s'offre le derby

Un premier avertissement qui ne restera pas sans suite puisqu’à la 23e minute, Van Onsem adressera un centre millimétré à Leite, qui surgira au deuxième poteau et crucifiera Bovy. Deux hommes qu’on retrouvera à quelques instants de la mi-temps, dans des rôles inversés où Leite sera à l’assist pour Van Onsem pour offrir un avantage de deux buts à leurs couleurs à la pause.

Le début de seconde période fut le théâtre d’un léger sursaut d’orgueil de la part des Rebecquois, qui enchaîneront deux occasions pour réduire la marque, mais ni Lufimbu, ni Traore n’auront l’inspiration suffisante que pour conclure. S’en suivra une gestion du match quasiment parfaite de la part de la RUTB, qui aura la mainmise sur le ballon, sans trop forcer. Le but de Giusto à dix minutes du terme, suivi d’un but gag de Van Onsem dans les derniers instants viendra alourdir la marque et sceller la belle soirée tubizienne.

Une victoire logique, méritée et bien construite dans le chef des Blanc et Or, qui poursuivent parfaitement leur duel à distance avec l’UR Namur (vainqueur de Verlaine 4-0) en vue de la montée vers la D1 amateur, comme appréciait Mohamed Bouhmidi, satisfait que ses joueurs se soient rendus la tâche facile. "Notre prestation globale, et la façon dont nous avons géré la rencontre font que le score est peut-être quelque peu forcé. Nous avons pris le match à notre compte dès les premières minutes, et en menant 2-0 à la mi-temps, on savait que ce serait plus facile par la suite. Nous avons eu de très bonnes séquences de jeu, et les joueurs ont fait le boulot. On reste focaliser sur notre objectif, il reste deux matchs, que nous devons gagner. On doit jouer pour ne pas avoir de regret quoiqu’il arrive."

Dans le camp adverse, on se savait déforcé avant l’entame de la rencontre avec de nombreuses absences, que Dimitri Leurquin refuse de prendre comme excuse. "Je n’ai pas pour habitude de parler des absents. J’avais 18 gars avec moi prêts à aller au feu, à partir de ce moment-là, on ne parle plus des absents. Mais, l’état d’esprit en première mi-temps n’était pas là. C’est la première fois depuis que j’ai repris ce groupe qu’on passe à un tel point à côté de notre sujet dans l’engagement, l’application et l’implication. Je n’ai pas reconnu mon équipe sur cette première partie de rencontre. En deuxième mi-temps, nous avons pris un peu plus de risques, mais en vain. Quand on encaisse quatre buts sur quatre cadeaux, cela devient compliqué."

La technique du derby

Arbitre: Louai F.

Cartes jaunes: Henri, Bagayoko, Lufimbu, Cordaro, Lkoutbi

Buts: Leite (1-0, 23'), Van Onsem (2-0, 45'+1), Giusto (3-0, 80'), Van Onsem (4-0, 88')

TUBIZE-BRAINE: De Bie, Delhaye, Patris, Garlito, Lkoutbi, Leite (62' Tepe), Denayer (83' Bendriss), Van Onsem (87' Velasco), Taroli, Giusto, El Omari (83' Migliore)

REBECQ: Bovy, Kouame, Depotbecker, Cordaro, Traore (58' Bova), Henri (89' De Greef), Contino (74' Bailly), Lufimbu, Camargo, Bagayoko (89' Shango), Mpumbulula.