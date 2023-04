Il y a un an, le club du Joli-Bois a pourtant bien failli atteindre son objectif de montée jusqu’à cette finale du tour final perdue devant Saint-Michel. De l’histoire ancienne pour Olivier Houben qui fait taire les rumeurs disant que Waterloo ne voulait pas monter. "Nous avions fait ce qu’il fallait pour monter en P1 mais l’équipe était très fatiguée et Waterloo a disputé ce dernier match très diminué. Et puis, nous sommes tombés sur une valeureuse équipe de Saint-Michel qui était meilleure que nous, tout simplement."

Un an plus tard, on retrouve Waterloo au départ du tour final "avec une équipe est encore plus déterminée que la saison dernière, même si on a quelques soucis et incertitudes au niveau de l’effectif."

Il y a un premier match à jouer dimanche à Ophain. "Nous sommes bien conscients de la difficulté de cette rencontre. Il faudra l’aborder en guerriers, sans aucune suffisance, et ce sera une question de mental."

En cas de victoire à Ophain, Waterloo aura l’avantage de jouer ses prochains matches à domicile, "mais comme on l’a vu la saison dernière où la configuration du tour final était la même pour nous, je ne sais pas si c’est vraiment un avantage. Dans des matches pareils, tous des matches de Coupe, l’avantage du terrain n’est pas déterminant."

Des équipes de qualité

Dans cette optique, "ce premier match à Ophain ne sera pas le plus compliqué car ils le seront tous dans ce tour final ou aucun match ne sera facile. En championnat, nous avons rencontré des difficultés contre les trois autres équipes présentes au tour final mais nous les avons vaincues. Je pense que chacune des équipes a ses qualités et tout le monde peut battre tout le monde pour des raisons différentes."

Waterloo se refuse en tout cas l’étiquette de favori. "Je n’en vois pas dans ce tour final. L’équipe qui s’en sortira sera celle qui aura fait preuve de la plus grande envie et on commence par un match à haute intensité à Ophain."

Dans le même temps, la direction du club prépare déjà activement la prochaine saison, en actant déjà les départs de Weynants (Auderghem), Bailly (Saintes) et Guelmani (Pâturages). "On a neuf nouveaux joueurs qui sont confirmés, d’autres en demande ou dans l’expectative, mais il y a encore tellement d’enseignements à tirer de cette saison qu’il est beaucoup trop tôt que pour définir les contours de la future équipe."

Le P3 toujours concernée

Toujours à Waterloo, la P3 du club s’est qualifiée pour le deuxième tour de son tour final et accueillera Olympic Anderlecht dimanche au Joli-Bois. "Les joueurs de la P3 savent qu’ils sont dépendants des résultats de la P2. Ce n’est pas facile mais c’est un beau challenge. Dimanche, tout peut s’arrêter comme tout peut continuer."