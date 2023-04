Tour final P1: Lasne-Ohain vise la passe de trois

Quatrièmes du classement, les Brabançons wallons ont terminé le championnat sur un maigre 5/15. "Nous n’avons pas peur de l’esprit de révolte ou de revanche qui pourrait animer nos adversaires par rapport à nos deux succès en championnat. Nous sommes concentrés sur nos forces et sans excès de confiance, nous savons que nous sommes capables de battre cette équipe du Sporting Bruxelles car nous l’avons déjà fait à deux reprises. On sait les efforts que nous avions dû produire et ils seront plus que nécessaires afin de rééditer ce genre de performance."

Habituée à son terrain en herbe, la RULO évoluera sur le même type de surface dimanche à Auderghem. "Je ne suis pas mécontent de pouvoir jouer ce match sur une surface que nous connaissons. Le Sporting Bruxelles est une belle équipe très technique avec un milieu de terrain de grande qualité. Une de clés de la rencontre sera bien évidemment de parvenir à museler leur entrejeu et a les embêter le plus possible grâce à notre système de jeu." Dupont est forfait, Goffette est incertain alors que Theys et Stevens sont de retour.

Dans les rangs bruxellois, on veut profiter du moment, tout en affichant son ambition. "Nous avons envie de réaliser un aussi bon tour final que la saison dernière, même si nous devrons composer sans plusieurs éléments et en intégrant des jeunes de la P2 et des U19. Nous l’abordons sans pression ni obligation mais après avoir mis la cerise sur le gâteau, nous espérons bien la croquer et pas uniquement l’observer", prévient Mohamed Ban Abdellah.