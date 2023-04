Les visiteurs n’ont plus rien à jouer au contraire des locaux pour qui ce match prend une allure de finale avant l’heure. En effet, en cas de victoire, ils seront assurés de finir deuxièmes et d’entamer les play-off avec l’avantage du terrain. En cas de défaite, par contre, ils entameront le tour final à la quatrième place, ce qui change la donne.

"Une chose est sûre, explique Arnaud Vancampenhout, la semaine prochaine nous commençons les play-off. C’était un des objectifs du début de saison donc nous pouvons déjà être satisfaits de cela. Maintenant, il est vrai que le match contre Esneux peut tourner au vinaigre si nous ne faisons pas attention. En cas de défaite, et de victoire de Ciney, nous perdrons l’avantage du terrain, sachant que nous sommes négatifs dans nos confrontations directes. Il y a donc un gros enjeu, quand on connaît notre force à domicile, ainsi que les entrées financières que des matchs de play-off peuvent représenter pour le club. Au-delà de cela, c’est surtout une certaine envie de nous racheter qui nous anime, suite à la claque reçue lors de notre dernière confrontation contre Esneux. Nous avons bien travaillé toute la semaine en vue du démarrage des play-off, et suite à nos défaites contre Ciney et Belleflame. Nous nous sommes focalisés sur nos lacunes plutôt que sur l’adversaire, en insistant sur certains points d’amélioration que l’on a décelé ces dernières semaines."

Doublé en vue

Waterloo sera complet pour ce match. Les vainqueurs de la Coupe AWBB auront l’occasion de faire le doublé avec la montée en TDM1 et la Coupe régionale, ce qui serait une première pour un club du Brabant Wallon .