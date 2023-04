Promotion B: Genappe, Nil et Tangissart débutent leur saison en déplacement

Ce samedi toujours, Nil-Saint-Vincent se déplacera à Baasrode. "Jonathan Simon ne fera pas le déplacement. Aller-retour, il a 368 km pour Baasrode. Il jouera quand nous aurons besoin de lui", indique Benoît Marchal, le capitaine d’équipe.

Celui-ci ne sait pas s’il pourra tenir sa place.

"Nous n’avons pas la moindre idée des possibilités de l’équipe de Baasrode. De toute manière, nous aborderons chaque rencontre pour la gagner. Je ne sais pas encore si je pourrai m’aligner. Je ne le saurai qu’en toute fin de semaine."

Retour à Pironchamps pour Fabien Gilboux

Tangissart débute la saison par un déplacement à Pironchamps, dimanche. La rencontre est programmée à 12 h. Les Stéphanois se déplaceront à cinq. Eddy Corbisier, le président, sera le sixième homme. "Nous non plus, nous ne connaissons pas l’adversaire. Nous nous déplaçons tout d’abord pour prendre un point. Nous verrons sur place s’il est possible de faire mieux."

Fabien Gilboux retrouvera ses anciens équipiers, qu’il avait quittés en milieu de saison dernière.