N2: Genappe débute sa saison par du très lourd

La rencontre est programmée à 16 h. "Je m’attends à une rencontre serrée qui va donc durer et se terminer assez tard. Du coup, je ne rentrerai pas très tôt à la maison (à Ath). Ce ne sera pas évident pour la rencontre du lundi face à Grimminge", souligne Nicolas Dupont, le grand-milieu de Genappe.

Trois points sur le week-end

Les Brabançons viseront le gain de trois points. "L’objectif sera de décrocher un point à Saint-Servais et de nous imposer à domicile le lendemain (15 h) contre Grimminge. Trois points sur quatre, ce serait un bon début contre deux équipes de tête. Ces deux équipes sont très expérimentées", lance encore Hector Tubiermont.

Dimanche, Genappe retrouvera Manu Scaillet. Il devrait évoluer au grand-milieu à Saint-Servais. "Saint-Servais a une équipe terriblement bien armée au tamis avec Arnaud Mathieu, Maxence Bouchat et Jean-Marc Namur. Ce sont trois excellents livreurs". À Grimminge évoluent Glenn Lievens et Olivier Carton pour ne citer que les plus connus.

On l’a assez répété, les conditions climatiques n’étaient pas bonnes pour les rencontres amicales. "Nous aurons un dernier test à domicile en lutte amicale face à la nationale 1 d’Ogy où évolue Matthias Goossens qui a tenu le fond chez nous", poursuit Hector Tubiermont.

"Je ne vais pas me plaindre d’avoir une lutte en plus de préparation, moi qui n’ai joué que deux rencontres complètes jusqu’ici, poursuit Nicolas Dupont. J’espère que nous aurons une belle lutte samedi pour être prêts pour la suite du week-end. Saint-Servais et Grimminge, c’est du costaud pour débuter la saison.".