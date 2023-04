Ligue A: Guibertin jouera sa chance à fond à Alost

On sait que Guibertin n’est pas armé pour jouer la Coupe d’Europe. "Nous allons néanmoins jouer notre chance à fond. Nous avons terminé la phase classique de la saison à la septième place, deux points derrière Alost, sixième. Nos défaites à Achel et à Waremme nous ont empêchés de nous classer dans les six premiers. Mais, à Alost, nous avons bien joué pendant deux sets. C’était 1-1, nous n’avons plus joué ensuite et nous avons été battus 3-1. Nous avons donc une revanche à prendre. Les joueurs veulent prouver qu’ils valaient la sixième place", indique Wannes Rosiers, le coach des Brabançons.

Ceux-ci n’ont plus joué en championnat depuis le 7 avril dernier. "Il n’est pas évident de continuer à s’entraîner sans avoir de compétition. Nous avons réduit les entraînements à deux séances par semaine. Il s’agissait de séances intensives au cours desquelles les joueurs se sont donnés à fond. Ils sont très motivés à l’idée de réussir un résultat à Alost ce soir."

Gil Hofmans MVP de la saison

Celui-ci pourra compter sur l’entièreté de son effectif pour ce déplacement et notamment sur Gil Hofmans, désigné MVP de la saison en ligue A. "Lors de chaque rencontre, l’entraîneur donne des points (5, 3 et 1) aux joueurs de l’équipe adverse. Gil a terminé en tête de ce classement. Il a fait une excellente saison."

Gil Hofmans a annoncé, lors de cette remise des prix qui s’est déroulée lundi dernier, qu’il restait à Guibertin la saison prochaine. "C’est le cas de tous les joueurs, excepté Robin Foret et Jens Christiaens. Nous sommes en train de finaliser le transfert d’un joueur pour le poste quatre", poursuit Wannes Rosiers. Tristan Mannaert ne devrait plus occuper le poste de deuxième libéro. "Il évoluera au quatre et pourra être utilisé en ligne arrière.".