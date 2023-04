Encore deux matches à tenir pour les filles de Chastre

Les Chastroises abordent leurs deux derniers matches. À commencer par un déplacement à Zwevezele qui ne s’annonce pas évident. "Vu qu’on arrive en fin de saison et qu’il n’y avait pas match le week-end passé, on n’a pas eu grand monde à l’entraînement, remarque le coach, Michaël Verstraelen. On va donc devoir composer avec des filles qu’on n’a pas vues pendant la semaine, sans notre capitaine (Duquenne est suspendue, NDLR) et avec quelques filles de P1. Même si on doit se farcir deux heures de route, on va jouer le coup comme d’habitude et on verra, en espérant pouvoir prendre l’un ou l’autre point. En sachant que l’équipe adverse (huitième et victorieuse 2-5 à l’aller) ne sera plus en D1 non plus puisqu’elle arrête, difficile de savoir dans quel état d’esprit elle se présentera."