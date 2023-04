D2 ACFF: Sur le départ, Delsanne et Piret ne joueront pas le derby Tubize-Rebecq

Du côté Rebecquois, si la volonté de bien faire est identique qu’à Tubize, c’est avec l’envie de continuer sur la belle série en cours que les joueurs se déplaceront au Leburton, et malgré les récents événements relatifs aux départs de William Piret et de Constant Delsanne vers la RUTB, qui viennent quelque peu perturber la bonne préparation de la rencontre, comme l’explique le coach Leurquin: "On sent et on sait que c’est toujours une rencontre spéciale. Je sens que mes joueurs ont l’envie de prester la meilleure rencontre possible, rendre le club fier et surtout continuer dans notre objectif final, à savoir terminer de la meilleure manière possible. Nous sommes l’une des meilleures équipes de la série sur les dix derniers matchs, c’est un statut qui nous tient à cœur et l’objectif sera de le maintenir. On va cependant devoir composer avec une donne un peu particulière et les absences de William Piret et de Constant Delsanne. Je n’ai pas l’habitude de parler des absents et de les mettre en avant à l’aube d’une rencontre, mais dans ce contexte-ci, il est compliqué d’en faire abstraction. Vu la situation qui touche nos deux joueurs, je dois me faire une raison quant à leur présence sur le terrain ce soir."

Seul Ouahouo sera absent côté tubizien, alors que Rebecq devra se passer de Vandermeulen et Depotbecker, tous les deux suspendus, ainsi que de Piret et Delsanne.