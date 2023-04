Un adieu à la régionale pour Genappe, un "Merci, au revoir et à bientôt" pour Ignace Ngabo

Derrière le sportif, il y a aussi l’être humain respectueux et reconnaissant. "On tient à jouer jusqu’au bout. Ce vendredi, on se tape Saint-Hubert dans les Ardennes. Dimanche, c’est un match matinal à Braine-le-Comte qui nous attend. Ce n’est pas dans notre mentalité d’abandonner ou de déclarer forfait. Il n’y a plus aucun enjeu pour Saint-Hubert comme pour nous. On a envie d’être correct et fidèle à nos engagements. Le groupe est présent aux entraînements et est resté soudé. L’ambiance a toujours été bonne entre nous. On veut bien finir par respect pour le Basket Club Genappe Lothier et vis-à-vis de John Vanderlinck qui a fait beaucoup pour nous. Avec les circonstances (NDLR: l’ancien directeur technique a démissionné il y a deux semaines et il est également suspendu pour cinq années par la Fédération), le club a été un peu forcé d’abandonner la Régionale la saison prochaine. Ce ne fut pas une décision facile à prendre."

"Pour moi, c’est un challenge permanent de me maintenir en forme"

Le gentleman des parquets devra se faire opérer du tendon rotulien au mois de mai. Ignace Ngabo ne se voit pas arrêter le basket même s’il sera bientôt au repos forcé. "J’ai déjà des contacts pour la saison prochaine. Au fur et à mesure que l’âge avance (NDLR: il soufflera ses 40 bougies en septembre), on a moins de marge de manœuvre. Au niveau de la gestion des entraînements, de la fatigue et de la récupération après les matchs, au niveau du repos et de l’alimentation, il faut être à l’écoute de son corps. Pour moi, c’est un challenge permanent de me maintenir en forme, mais j’aime encore trop le jeu et la compétition que pour m’arrêter demain."