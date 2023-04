Tour final P3: Huppaye reçoit Ronvau et Waterloo B accueille Olympic Anderlecht

On s’attendait à une finale entre Mont-St-Guibert et Mélin mais c’est Huppaye et Ronvau qui vont se disputer la victoire dans ce tour final de P3D. "On avait lourdement perdu chez nous en championnat mais les circonstances étaient différentes car on était dans une spirale négative, indique le coach huppaytois, Marc Warnant. On avait aussi pris six buts à Mont-St-Guibert qu’on vient d’éliminer et même si on va rencontrer une équipe redoutable, tous les indicateurs sont au vert cette fois-ci. Tout Huppaye est prêt pour ce rendez-vous et on jouera pour le plaisir puisque ce n’est que du bonus."