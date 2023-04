TDM2: Face à Vilvorde, Nivelles veut préserver sa seconde place

Après la cuisante défaite contre Geel, ce samedi soir à 20 h, c’est un autre morceau qui est au menu des Nivellois, avec la visite de Vilvorde. Vincent Renard est rétabli et réintègre l’équipe. "La semaine a été difficile, avec une nouvelle remise en question du groupe sur sa fâcheuse habitude de perdre contre les équipes les plus faibles de la série. De plus, les joueurs ont appris la décision de la fédération de ne pas nous offrir la possibilité d’accéder à l’échelon supérieur. Je ne sais pas trop dans quelle mesure cela va affecter notre motivation pour le match contre Vilvorde. Mais indéniablement, préserver notre seconde place n’est maintenant plus une question de priorité en termes de montée mais une question de récompense pour tout le travail accompli cette saison."

Le coach aclot pourrait épiloguer pendant des lustres par rapport à la décision de la fédération belge de maintenir une équipe qui n’a gagné qu’un seul match sur toute sa saison en TDM 1 mais du côté nivellois on préfère passer à autre chose et penser à la prochaine saison. "On mise sur la continuité et la formation de nos jeunes pour les faire, à l’avenir, intégrer le noyau de TDM2. Au niveau de l’effectif, il y a encore un point en suspens qui concerne Rémi Loubières. Il nous a rejoints cette année et nous a rendu de fiers services. Il va peut être remettre sa carrière en pause."