Régionale 2: Nil-St-Vincent pourrait être le grand favori

Avec le retour de Cédric Sauvenière et la présence de Sébastien Staumont et Philippe Janssens, Nil-Saint-Vincent fera partie des favoris de la régionale 2C. "Notre priorité sera d’encadrer les deux jeunes, Sam Janssens et Jérôme Sauvenière, pour les faire progresser. Ils occuperont des postes en vue dans l’équipe, en tout cas, au petit-milieu", signale Raphaël Ghislain, le président du club. Nil a une équipe très complète. "Nous n’avons pas l’objectif de jouer la tête. Sur papier, si nous alignons l’équipe la plus forte, nous serons solides. Nous venons de récupérer Kevin Craenembroeck."