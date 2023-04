R2A Dames: Braine : plus de relâchement à la veille des play-off

Quatre jours après avoir subi sa première défaite en R2A, Braine veut se racheter à Boninne (samedi, 17 h 30), 2e du classement qui ne participe pas aux play-off mais qui voudra infliger sa seconde défaite au leader. "Si on va au bout du championnat et qu’on remporte la demi-finale et la finale des play-off, on dira de cette défaite mardi soir qu’elle était salvatrice, observe le coach François. Si on en prend 30 à Boninne, elle sera annonciatrice d’autre chose. Qu’on perde de 1 point ou qu’on gagne de 1 point ce samedi, ça ne change pas grand-chose mais on a besoin de se rassurer, on a besoin de se retrouver car mardi, même sans nos absentes, nous n’étions pas nous-mêmes. Même en ne jouant pas bien, il y avait de la place pour gagner. Je souhaite qu’à Boninne, on ne tombe pas dans une spirale négative au niveau de la façon avec laquelle on va aborder les choses…"