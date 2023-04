R2 Messieurs: Dernière formalité pour les Nivellois face à Maffle

Dimanche à 15 h, Nivelles joue son dernier match de la saison, contre Maffle. Le maintien est acquis. "On savait, avec autant de jeunes joueurs dans le noyau, que ce ne serait pas une saison facile, commente Michael Renard le manager de l’équipe. Nous sommes sauvés. Je suis assez content et c’est bien la preuve que le travail de toute l’équipe a finalement payé." Dimanche, Nivelles et Maffle pourront jouer complètement libérés. "Les deux équipes n’ont rien à gagner. Rien à perdre. Au match aller, nous avions dominé pendant une demi-heure et après nous étions passés à côté. C’est un peu le scénario de tous nos matchs. Nous sommes les champions des premières mi-temps. Nous avons souvent été devant, et parfois nettement, à la mi-temps. Et puis nous tombions dans le creux. C’est ce qu’il y a de pire. On peut mettre ça sur la jeunesse de l’équipe. Et sur le fait qu’il a fallu du temps pour que tout se mette bien en place. Il nous a parfois manqué de l’expérience pour calmer le jeu ou poser la balle. Le déclic a été notre victoire contre Genappe. C’est là que le groupe a su enfin faire la différence."