Promotion B: Genappe entame une nouvelle aventure

L’équipe A a intégré Michel Craenenbrouck en ses rangs, en provenance de l’équipe B. "Pour le reste, il n’y a pas eu de modification dans la composition de l’équipe. Les joueurs de la saison dernière sont restés. Nous alignerons sept joueurs en 2023", poursuit Pascal Glibert.

Objectif: Top 6

L’ambition sera de terminer parmi les six premiers. "Je serais content si nous pouvions finir dans le Top 6. Nous verrons si c’est possible. Nous intégrons une toute nouvelle série. Excepté Nil-Saint-Vincent, Tangissart et Mont-Sainte-Aldegonde, nous ne connaissons pas les autres adversaires. Nous avons été versés dans une série avec des équipes hennuyères et néerlandophones", poursuit Pascal Glibert.

L’équipe reconduira le trio de frappe qui avait brillé la saison dernière. "Philippe Trémouroux évoluera au grand-milieu, devant Kevin Brasseur, notre foncier. Jérôme Zech jouera au petit-milieu. En théorie, c’est notre meilleure composition. Marc Hamelryck s’est défini comme un réserviste. Il est polyvalent et pourra rendre beaucoup de services à l’équipe."

Les conditions climatiques ont empêché une préparation normale. "Nous avons joué notre premier match contre Tangissart à Pâques, nous avons gagné 10-6. Nous avons été battus 13-2 à Saint-Denis mais sans démériter, le score était largement forcé. Nous n’avons quasi plus joué depuis. Samedi dernier, la lutte retour contre Saint-Denis a été arrêtée après quatre jeux. Dimanche, c’était 2-2 lorsque les joueurs sont rentrés aux vestiaires suite à la pluie. On n’a pas pu compter cette saison sur les luttes amicales pour se préparer correctement", indique encore le délégué genappien.

Le noyau 2023 de Genappe: Kevin Brasseur, Michel Cranenbrouck, Nicolas Degauquier, Germain Goossens, Marc Hamelryck, Philippe Trémouroux, Jérôme Zech.