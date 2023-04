Oscar Dopchie rêve de Liège-Bastogne-Liège

Mais les échéances à venir sont bien plus importantes pour lui. "Ce dimanche, je participe à une course en Hollande avec l’équipe et lundi, j’enchaîne avec le championnat de Belgique contre-la-montre à Waregem. Le week-end d’après, ce sera surtout l’enchaînement Liège-Bastogne-Liège Junior et le GP Bob Jungels (NDLR : deux courses UCI, l’une en Ardennes et l’autre au Luxembourg). Après ça, je compte récupérer un petit peu et m’accorder quelques jours de repos."

Après la déception de Kuurne, Oscar Dopchie a eu une période de démotivation, où l’envie n’y était tout simplement plus. "Je continuais à courir chaque week-end mais mes résultats stagnaient un peu. J’ai repris du plaisir depuis quelques semaines et travaille bien plus sérieusement à l’entraînement, ce qui me permet d’être performant en course et de remonter dans les classements, comme quoi la motivation, c’est vraiment la clé !"

Liège-Bastogne-Liège Junior le samedi 6 mai

Avec Liège-Bastogne-Liège, Oscar roulera l’épreuve qui le fait rêver. "C’est ma course de rêve chez les pros et ici c’est déjà une première étape de la faire avec les juniors. Nous faisons des côtes mythiques comme la fameuse trilogie Wanne, Stockeu, Haute-Levée ou encore la Vecquée qui est sans doute la plus longue côte de Belgique et bien sûr l’arrivée dans la tant redoutée Redoute. Pour faire court, Liège, c’est vraiment l’objectif de mon printemps. J’ai aussi une revanche à prendre sur l’année dernière où je m’étais fait piéger à cause du placement dans la Vecquée et j’avais dû me contenter d’arriver avec le deuxième groupe. Cette année, je compte bien apprendre de mes erreurs et montrer que je suis capable de suivre le top mondial dans les côtes."

Le Grand Prix Jungels le dimanche 7 mai

Pas de repos puisque le lendemain, il sera au Luxembourg. "Il y aura la fatigue accumulée de la veille qui va forcément influencer mes ambitions là-bas. La priorité, c’est vraiment Liège mais je sais que je peux aussi faire quelque chose au Grand Prix Jungels même si c’est bien moins difficile en termes de dénivelé !"

Slag om Woensdrecht le dimanche 30 avril

En attendant, Oscar devra passer le long week-end qui arrive. "Ce dimanche, j’ai d’abord un interclub néerlandais"Slag om Woensdrecht"(La bataille de Woensdrecht), c’est une courte plate rendue difficile par un terrible secteur pavé de deux kilomètres à emprunter plusieurs fois. C’est sûr que ça ne me convient pas mais comme on dit, une sélection cela ne se refuse pas ! Je ferai donc de mon mieux mais c’est clair que la priorité sera de ne pas tomber. Cela sera sans doute aussi bénéfique pour prendre du rythme sur une épreuve relativement longue avec au programme 120 kilomètres."

Le championnat de Belgique contre-la-montre le lundi 1er mai

Ce lundi 1er mai, place au championnat de Belgique. "C’est vrai que je me demande encore par moments qu’est ce que je vais aller y faire. Je ne m’attendais pas à être sélectionné ayant peu de référence dans cette discipline. Le fait d’avoir un vélo de chrono à disposition cette année par l’équipe m’a aussi motivé à y aller pour profiter de cette opportunité. Je ferai de mon mieux même si je n’ai fait aucun travail spécifique à l’aérodynamique donc aucune ambition de résultat. Juste de l’expérience !"