Nil, Ottignies, Bousval A et B: quatre équipes régionales en division 3

L’effectif de Bousval sera composé de Benjamin Clarambaux, Michaël Denuit, Jonathan Duval, Giovani Gravet, Arnaud Roulet, Olivier Willot.

Bousval alignera une équipe B cette saison. "Lorsque l’on débute ce sport, on se prend des claques face à des joueurs confirmés. Il manque un niveau pour débutants. Michaël Denuit voulait une équipe pour jouer le haut du classement. Soit certains joueurs arrêtaient parce qu’ils n’entraient pas en ligne de compte pour cette équipe, soit on créait une équipe B pour leur permettre de continuer. Le but de cette équipe B est donc de permettre à tous de jouer. Nous venons de recruter Benoît Balestrie", signale Olivier Mainfroid.

L’effectif se compose de Bruno Bauden, Benoît Balestrie, Guy Duval, Olivier Fievez, Éric Genbauffe, Olivier Mainfroid, Jonathan Page.

Nil-Saint-Vincent aura sans nul doute une bonne équipe. "Il va nous manquer un foncier pour avoir une équipe complète. L’objectif est avant tout de se faire plaisir, de jouer match par match. On verra où nous en serons à l’issue du premier tour", souligne le président, Raphaël Ghislain.

L’effectif se compose de Logan Delforge, Ethan Delmarcelle, Denzel Frisque, Pierre Hansoulle, Patrice Joiret, Maxime Cravillon, Théo Renier.

Ottignies a terminé la phase classique la saison dernière à la troisième place. "Cela nous avait permis de disputer le tour final. Nous espérons faire aussi bien, voire mieux. L’objectif est de nous qualifier à nouveau pour le tour final. L’équipe est restée identique. Les joueurs se sont entraînés l’hiver en salle à Bousval", indique le président, Alain de Moffarts.

L’effectif: Jean-Christophe et Frédéric Bultot, Lambert et Mathieu de Moffarts, Jacques Lambert, Thierry Delvigne, Nicolas Fernandez, Pascal Vandensteen.