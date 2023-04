L’Imexso Cup reprend ses droits à Rebecq avec plus de 200 équipes

Si au fil des années, le tournoi a gagné en notoriété et en renommée, une fois encore l’Imexso Cup pourra compter sur la présence de nos clubs élites tels que le Standard, Anderlecht, La Gantoise, l’Union Saint-Gilloise, le RWDM ou encore Seraing. Un rendez-vous pour nos jeunes de la province à ne surtout pas manquer et particulièrement attendu, car ce sera l’occasion pour eux de se mesurer aux meilleurs joueurs du pays. Si sur papier, la présence d’équipes élites peut causer d’importants écarts de niveau avec nos équipes locales, l’Imexso Cup, c’est avant tout un rendez-vous festif, pour que les jeunes s’amusent et prennent du plaisir sur le terrain, comme le souligne Laurent Simon, vice-président de la RUS Rebecquoise et responsable du tournoi: "Il ne faut pas s’inquiéter du niveau, que du contraire ! Je pense que dans les catégories d’âge comme celles qui seront présentes au tournoi, on retrouve juste des gamins, qu’ils soient en élites ou non, qui aiment jouer au football et qui viennent passer une journée avec leur équipe, leurs copains pour prendre du plaisir et s’amuser. Nous sommes évidemment très fiers de pouvoir compter sur la présence de grandes équipes, car cela démontre que notre tournoi est reconnu, et cela offre une chouette possibilité aux équipes plus régionales d’affronter de grands clubs."

Un tournoi qui grandit d’années en années et dont le succès ne cesse de grandir. "Cette année, nous allons comptabiliser quasiment trente équipes en plus que l’année passée. Le tournoi est complet depuis janvier passé, et nous recevons quasiment chaque jour des demandes de clubs pour figurer sur la liste d’attente en cas de désistement."

Le tournoi débutera ce samedi 29 avril avec les U8 et U9. Dimanche, ce sera avec les U10 et U11 et lundi 1er mai avec les U12. Enfin, après quelques jours de repos, l’Imexso reprendra de plus belle le samedi 6 mai avec les U13, pour se clôturer avec la petite nouveauté de cette année, un festifoot le dimanche. "Étant donné que les U23 de l’Union jouent sur notre terrain en championnat, et accueilleront la RUTB, nous avons dû adapter notre planning, et pour cela nous avons lancé l’idée d’un festifoot. C’est un mini-tournoi de 3 contre 3, qui promet d’être spectaculaire. On démarrait avec 6 équipes, et finalement on a accepté 16 équipes", conclut Laurent Simon.

Le club pourra compter sur une équipe de plus de 40 bénévoles pour l’organisation du tournoi.