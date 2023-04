D3 ACFF: Braine-Jodoigne, "un enjeu terrible pour le derby"

Messieurs, comment voyez-vous ce rendez-vous à haute tension ?

Didier Van Hoof: C’est le cas de figure que l’on redoutait depuis plusieurs semaines avec un enjeu terrible pour les deux équipes, et on s’en serait bien passé. Mathématiquement, on n’a besoin que d’un point mais les deux équipes vont jouer le coup à fond et il ne faudra pas calculer.

Jean Winnepenninckx: Quand j’ai vu en début de saison que le derby serait le dernier match de championnat, je m’attendais à vivre un match relax entre les deux clubs du BW. Je m’attendais à tout sauf à un match avec un tel enjeu mais ce sera bien le cas, un match très dangereux avec deux équipes qui pourraient en subir les conséquences. Jodoigne doit gagner, Braine peut se contenter d’un nul, mais les deux équipes ont leur sort en mains.

Ces duels sont toujours assez serrés. Que pensez-vous de l’adversaire ?

D.VH.: On l’a rencontré deux années de suite en Coupe de Belgique: on a gagné chez nous puis on a été éliminé là-bas. Cette saison, au premier tour, on a partagé en revenant à la fin après avoir été mené 2-0. Jodoigne avait très bien commencé le championnat avant de connaître une lente descente aux enfers mais il a prouvé dernièrement qu’il sait encore gagner des matches comme à Tamines, donc tout est possible.

J.W.: On les a rencontrés au premier tour. Nous étions plus forts qu’eux pendant les deux tiers du match, on menait d’ailleurs 2-0 en proposant du bon football, puis quelque chose a coincé, à l’image de notre saison. J’avoue que j’attendais Braine plus haut dans le classement mais ils sont depuis longtemps dans la zone dangereuse alors que nous venons d’y glisser.

En tant que dirigeant, comment avez-vous vécu ce parcours en dents de scie ?

D. VH.: Un peu dans l’incompréhension. Au départ, on était confiant pour viser le top 5 mais on a mal commencé en étant battu 1-0 à plusieurs reprises. Et chaque fois qu’on a cru que c’était parti, on n’a jamais su enchaîner les victoires. On a manqué de réussite en touchant les montants une quinzaine de fois et ce fut une saison pourrie au niveau des absences et des cartes qui déstabilisaient l’équipe d’une semaine à l’autre car on ne peut jamais aligner deux fois le même onze.

J.W.: On se pose surtout pas mal de questions sur le pourquoi d’une telle saison, avec des choses qu’on ne peut pas expliquer. Il y a eu des erreurs individuelles qui nous ont coûté cher mais pas que ça avec un Jodoigne capable du meilleur comme du pire. On a fait 4/6 contre Mons et Onhaye, les deux premiers, 4/6 contre le Crossing, mais 0/6 contre le Léo et 3/6 contre Gosselies, les deux descendants. Face à Couvin, on en est à 1/6 alors que pour Tertre, on les a balayés 0-5 chez eux mais on est battus chez nous. C’est inexplicable.

Descendre en P1 serait-il une catastrophe ?

D. VH.: Par rapport à tout le projet sportif, ce serait un pas en arrière. Cela couperait aussi l’herbe sous le pied de notre P2 qui, quoi qu’il arrive au tour final, ne pourrait pas monter. Mais ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Tout ce que je peux faire c’est aller allumer un cierge à l’Église de Braine-l’Alleud (rires) et espérer passer le flambeau (il deviendra vice-président, NDLR) à Claudio Mariella en D3. Pour le BW, espérons que les deux formations se maintiennent !

J.W.: Je n’aime pas employer le mot catastrophe car il y en a des plus importantes dans la vie et autour de nous. Je dirais surtout que ce serait dommage par rapport aux forces en présence et à la valeur de notre noyau mais si on devait descendre, on en tirera les conclusions pour repartir d’une page blanche.

Le match se déroulera sur synthétique, ce qui avantagera peut-être Jodoigne. Quelles en seront les clés ?

D. VH.: Le mental, un brin de chance, et toutes les circonstances qui peuvent faire basculer un match. On n’a eu pas le choix de la surface en raison d’un meeting d’athlétisme au stade Gaston Reiff. On a essayé de trouver une alternative ailleurs mais les terrains voisins ne sont pas homologués pour la D3. Et on aura encore énormément d’absents mais on va rassembler les derniers guerriers.

J.W.: Au contraire de la présence de leurs supporters, je ne pense pas que le terrain aura un rôle si important et si les qualités footballistiques vont jouer. Ce sera surtout une question de mental lors d’un match qui risque d’être indécis jusqu’au bout.

Les effectis

RCS BRAINOIS

Kumba ne s’est pas entrainé. Ladrière et Buscema sont incertains.

Le noyau:Chalon, Mwaso, Laurent, Schallon, Samutondo, Lella, Deglas, Absil, Willaert, Campitelli, Wallaert, Merchier, Duga, Ladrière (?), Lo Giudice, Buscema (?), Baras, Sylla.

JODOIGNE

Bronckart est de retour de blessure et Azzouzi de suspension mais Mbolo est à son tour suspendu.

Le noyau: Bronckart, Argentino, Vanheukelom, Fotso, Olemans, Cassange, Pohl, Reuter, Congosto, Berisha, Puttemans, Beaupain, Azzouzi, Gilles, Lallemand, Mirabile.