Changement de série, changement d’ambition pour Nil-Saint-Vincent

Les dirigeants de Nil-Saint-Vincent avaient convaincu Michaël Denis et Thierry Lecocq de rejoindre leur équipe de promotion lors de la saison 2023. "Las, début novembre, j’apprenais incidemment que l’on nous changeait de série. On quittait le Namurois pour jouer avec des formations néerlandophones et hennuyères. Michaël Denis et Thierry Lecocq habitent le Namurois. Ils ne souhaitaient pas s’astreindre à de longs déplacements. Ils ne sont donc pas venus", explique le capitaine d’équipe, Benoît Marchal.