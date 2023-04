Tilly C champion en division 5 provinciale

L’équipe C de Tilly devait jouer cette saison en division 4 provinciale. "Mais le club a scratché l’équipe suite au fait que nous n’avions plus assez de joueurs. Nous avons donc été alignés en division 5. Nous avons ensuite enregistré l’affiliation de plusieurs joueurs mais la saison avait débuté. Il ne nous était plus possible de réinscrire l’équipe de division 4", indique Jean-Marc Kulaszewski, capitaine de l’équipe.