Mont-Saint-Guibert peut s’en mordre les doigts

La frustration est grande. "On a gagné deux tranches et on n’a rien du tout au final. Mais je suis quand même content de l’année et de l’équipe car j’ai découvert de belles personnes et une superbe ambiance. Malheureusement, on ne montera pas, mais on va tout faire pour y arriver la saison prochaine en misant sur la continuité car il y aura quelques départs mais quelques transferts se présagent pour renforcer le noyau et avoir plus de concurrence."

Mélin: Entre fierté et déception

Favori de la deuxième demi-finale après sa série de quatorze matches sans défaite, Mélin s’est fait surprendre par Ronvau. "Je trouve qu’on méritait de passer mais on n’a pas mis nos occasions au fond comme d’habitude et on a commis trop d’erreurs, analyse le T1, Benoit Lamine. Après, je tire mon chapeau aux joueurs qui n’ont rien lâché pour revenir en étant mené 0-2. C’est une déception car on espérait avoir cette belle affiche contre Huppaye, mais ça reste positif pour le groupe qui a mouillé le maillot."

Le bilan est donc mitigé. "C’est la deuxième fois qu’on débute mal le championnat et qu’on doit cravacher à cause des points gaspillés. Mais on peut être fier car on est invaincu au deuxième tour, on termine avec la meilleure défense et le groupe est déjà motivé pour se remettre au travail. On garde l’ossature de l’équipe tout en ayant ciblé les transferts et le but, pour un petit club de village qu’on veut pérenniser, sera encore de jouer le Top 5 et accrocher le tour final."

Mélin a déjà recruté Bastien Koninckx (Walhain), Darrell Van Binnebeek, Florent Fairon (Beauvechain) et Hicham Jamai (Incourt). Dans l’autre sens, Thomas Despeghel (Walhain) et Jérémy Fareneau (Mont-St-Guibert) s’en vont.