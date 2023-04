Marine Sillien, championne de Belgique universitaire

Il y a aussi Nicolas, le fils de Freddy, qui se débrouille admirablement bien aussi dans le domaine. Et puis, il y a Marine (petite-fille de Freddy) chez les élites dames. Cette dernière vient une nouvelle fois de s’illustrer.

La Perwézienne est effectivement devenue championne de Belgique universitaire de course d’orientation, à Malonne, sur le complexe sportif du Saint-Berthuin. C’est avec une avance conséquente que la jeune femme l’a emporté puisqu’elle a franchi la ligne d’arrivée 1'05 avant sa plus proche poursuivante. Rattachée à l’UCLouvain, Marine Sillien prend donc la première place sur le podium, devant Ems De Smul de la KULeuven et Julia Krekels elle aussi de la KULeuven.

En dernière année de psychologie et après un Erasmus en Suisse et un stage à la Défense, Marine maintient sa forme par des entraînements réguliers, malgré le travail intense pour sa formation universitaire.

Vu son palmarès et ses excellents résultats, la Perwézienne est reconnue élite de haut niveau. Elle participera aux prochaines sélections nationales, au début du mois de mai, dans le Haut-Jura, qui lui permettront de participer aux divers championnats mondiaux, notamment en Tchèquie au mois d’août prochain.