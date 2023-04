L’avenir des filles est assuré au Watducks

La preuve dans les chiffres puisque si l’école des jeunes du club waterlootois, nominée comme meilleure école de Belgique pour l’année 2021-2022, compte aujourd’hui 850 jeunes, on y retrouve aussi 400 filles, ladies ou dames, réparties dans 38 équipes féminines. "Les filles sont présentes des U7 jusqu’à la division d’honneur (DH), précise Gloria Comerma, responsable de la filière filles. On accueille aussi une quinzaine de filles de 5,6 ans mais on parle plus ici de psychomotricité."

C’est une évidence: les filles se portent bien au Watducks. "Avant, on pouvait aligner une équipe par tranche d’âge. Maintenant, cela peut aller jusqu’à trois ou quatre équipes par catégorie."

Lucie Breyne, joueuse de DH et de l’équipe nationale, explique cet engouement par "l’évolution dans le sport de manière générale. La société moderne dans laquelle on se trouve implique de plus en plus les jeunes filles. De base, le hockey est moins médiatisé que le foot mais cela évolue de plus en plus et il faut continuer dans cette lancée."

Et dans ce domaine, le Watducks est devenu une référence. "On doit être le troisième club de Belgique au niveau des membres, et sans doute le premier en Wallonie, enchaîne Gloria Comerma. Je pense que la qualité de notre école des jeunes et de nos installations y est pour beaucoup."

Cela fait quelques années que l’on parle des filles du côté de la Drève d’Argenteuil. "En 2018, on a remporté le titre avec notre DH, ce qui a provoqué un gros engouement. Le Covid nous a ensuite fait mal mais tout a bien redémarré."

Une journée pour les filles

On a pu s’en rendre compte samedi dernier lors de la "Girls fly together", une grande journée dédiée aux filles du club. "On a voulu mettre en avant la filière fille, les jeunes, les ladies, comme celles de la DH, ainsi que leurs familles, les mettre en avant avec une journée qui leur est consacrée."

Au programme, de nombreuses activités, dont un clinic proposé par les joueuses de la DH, une équipe première qui reste la fierté du club. "On essaye de mettre notre équipe DH femme à l’honneur pour que derrière, les filles qui jouent au club puissent s’identifier à l’équipe première, qu’elle soit pour elles une source de motivation, un modèle. Il faut qu’une fille présente dans notre école des jeunes ait des vues sur l’équipe première et qu’elle aille le plus loin possible dans son sport."

Et ce n’est pas par hasard que les joueuses de l’équipe première sont nombreuses à s’investir pour les jeunes. "C’est important qu’il y ait un lien entre les jeunes et moins jeunes."

Une carrière adaptée à chaque fille

Avec pour simple objectif que la DH performe le mieux possible pendant que l’école des jeunes poursuit son travail de formation. "Il faut que toutes nos filles, quel que soit leur niveau, se sentent reconnues et à leur place dans le club. Chaque jeune doit se sentir inclue et intégrée et que la carrière sportive soit adaptée à chaque enfant. Si un jeune veut devenir une star, on va lui donner les moyens pour y arriver via notre filière top hockey. Et si une fille veut venir s’amuser une fois par semaine avec ses copines, c’est très bien aussi."

Et le plus important, c’est que la relève semble déjà assurée au Watducks. "On a vraiment de bonnes équipes chez nos jeunes et c’est chouette à voir qu’il y a une continuité dans le club et pas une génération dorée dans une seule tranche d’âge", apprécie Lucie Breyne.