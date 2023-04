Ittre éliminé: "On en sortira grandi"

Cela ne remet pas en cause le beau parcours réalisé et, notamment, cette série de dix-sept matches sans défaite. "Le but était de finir le plus haut possible et on a fait un beau championnat. On était onzième après dix matches mais on a réussi à relever la tête en enchaînant les victoires, et on termine finalement troisième pas très loin de Clabecq et Etterbeek. Du coup, certains étaient un peu à bout physiquement dimanche dernier."