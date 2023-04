Genappe derrière le quatuor de tête en Nationale 2 ?

Une autre paire de manches ? "Grimminge et Hamme Zogge sont descendus de nationale 1. Si l’on excepte le départ de Vincent Cuvelier, Grimminge a gardé la même équipe. Hamme-Zooge également. Ce seront, donc, deux sérieux clients aux premières places. Kastel s’est renforcé avec le retour de Matthias Baert de Baasrode et l’arrivée de Remco Van Hove de Ninove. On doit ajouter Saint-Servais, autre formation amenée à jouer les premiers rôles. Manu Scaillet, qui nous a quittés fin de saison dernière, évoluera à Saint-Servais. Ces équipes devraient constituer le quatuor de tête. Je nous situe juste en dessous de ces quatre formations."

Deux départs, deux arrivées

L’équipe de Genappe n’a pas subi de grosses modifications. Nicolas Dumont et Manu Scaillet ont quitté le club. Ils ont été remplacés par Arnaud Corbisier, qui sera le sixième homme, et Maxence Dupont de Biévène. "Ce dernier sera notre petit-milieu. Il évoluera devant Nicolas Dupont (grand-milieu) et Cédric Bosse, notre foncier. David Craenembroeck sera notre frappeur de réserve."

Arnaud Corbisier s’est blessé dès les premiers échauffements. "Les rencontres amicales n’ont pas été terribles. Nous avons gagné 13-4 contre la nationale 3 de Pironchamps le week-end dernier, c’était un bon entraînement."

Play-off à huit

La formule de championnat reste inchangée. À l’issue des rencontres aller-retour, les huit premières équipes jouent les 1/4 de finale des play-off (1/8, 2/7, 3/6, 4/5).

Pour les demi-finales les adversaires sont tirés au sort. Les vainqueurs jouent ensuite la finale et le gagnant monte en nationale 1. Le deuxième joue un barrage contre le premier des play-down de nationale 1. Il y aura trois descendants. Une quatrième équipe sera en ballottage pour le maintien après des barrages entre les quatre perdants des play-off. L’équipe qui terminera dernière de ces barrages jouera son maintien contre le deuxième de nationale 3.