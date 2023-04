Di Sciacca: "Je devais quelque chose à Clabecq"

L’homme de 52 ans n’arrive donc pas en terrain inconnu. "Je connais pas mal de joueurs de l’équipe actuelle. Certains ont entre vingt et vingt-cinq ans et ont évolué à Tubize en même temps que mon fils."

L’ancien milieu belgo-italien d’Anderlecht et de l’Union, entre autres, apportera son expérience d’entraîneur dix ans après avoir décroché sa première montée avec l’ES Braine de P4 en P3. "J’étais en fin de carrière mais je n’ai joué que six mois en raison des ligaments croisés, et je me suis retrouvé coach sans expérience mais avec une équipe de feu. Par la suite, je me suis laissé tenter par la proposition de Jacques Urbain à Rebecq où j’ai été T2 durant quatre ans. On a été champion et gagné la Coupe du Brabant, et j’ai connu la P2, la P1 et la D3 avec un super-président en la personne de Thierry Demolie."

La donne est claire concernant ce nouveau projet: "Quand je m’investis dans quelque chose, je le fais à fond, et je compte le faire pendant un ou deux ans le temps de former mon super T2. Il y a déjà du jeu et de la qualité, et je vais mettre un peu plus de discipline aux entraînements. Mon nom étant connu dans la région, je suis conscient de pouvoir attirer des joueurs et apporter un certain enthousiasme, et je le remarque déjà."