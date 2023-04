Wavre Family va découvrir la nationale

Nous sommes en 2018 quand Benoît Davreux, Quentin Duhem, Simon s’Jongers et Thomas Detry décident de reprendre l’équipe Brava Maca pour en faire la Wavre Family. "Brava Maca venait de se sauver de justesse en P4 et c’est à ce niveau que Wavre Family a fait ses débuts", se souvient Thomas Detry. Et quels débuts ! Champions en P4 dès leur première saison, les Wavriens ont remis ça la saison suivante en P3. En 2020-2021, ils se classent deuxièmes en P2 et sont encore promus. On oublie la saison suivante, annulée à cause du Covid, et nous voilà cette saison avec un nouveau titre de champion à la clé. Il a une saveur toute particulière puisque voilà maintenant l’équipe en nationale, en D3 de la Ligue. "On aime s’amuser mais nous sommes tous des compétiteurs dans l’âme. L’ambiance est toujours là mais on sait être sérieux quand on joue nos matches."