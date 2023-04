Malines décroche le titre face à une équipe brainoise qui a tout tenté et a failli réussir

Contrairement à samedi, ce mercredi, Braine a mené la vie dure au champion de Belgique. On ne pourra pas reprocher aux Castors de s’être battu jusqu’au bout. Cette fois, les Brainoises n’ont pas déroulé le tapis rouge en début de match. Elles avaient manifestement bien retenu les leçons de leurs erreurs de la première manche. Dès l’entame de la rencontre, elles ont dévoilé leurs intentions de forcer Malines à la belle. Elles allaient d’ailleurs mener pour la toute première fois dans cette finale des play-off (première manche comprise) après cinq minutes grâce à une Matea Tadic survoltée (8-10).

Malgré tout, on pensait les Malinoises parties vers un nouveau succès. Si la domination était moins manifeste que samedi, les joueuses d’Arvid Diels prenaient le large après 10 minutes (20-14), bénéficiant d’une réussite à distance insolente. Braine allait toutefois entamer le deuxième quart temps le couteau entre les dents. Abigail Fogg relançait son équipe qui plantait un 0-11 (31-31). Les supporters brainois se levaient et donnaient de la voix.

Mieux organisé en défense, Braine donnait tout et allait même mener de 6 points (47-53) à la 25e, avant que l’arbitrage ne ruine ses espoirs sur une décision controversée. Fogg voulait relancer le ballon à l’aveugle mais malheureusement, le visage de Bertsch était sur le passage. L’arbitre sifflait une volontaire, une décision sévère. Malines ne tremblait pas aux lancers. Berkani enfonçait ensuite le clou. Les Brainoises tentaient une dernière joute, mais rien n’allait y faire, les Malinoises s’imposaient (73-66) et pouvaient laisser éclater leur joie.

Un sentiment de fierté et de frustration

Le clan brainois était abattu, déçu mais leur coach tenait à relativiser. "Je suis fière de mes joueuses de par leur réaction mais déçu pour elles, lançait Frédéric Dusart. On n’est pas loin de gagner sans Toch Sarr et avec un pourcentage de réussite de 9% à trois points. Berkani a pris les clés en main dans un moment compliqué pour Malines. J’éprouve à la fois un sentiment de fierté et de frustration sur ces play-off et sur la saison. J’ai l’impression qu’on pouvait franchir un pas de plus avec Toch en championnat et Lelik en EuroCup, mais les blessures font partie du jeu. Mes filles ont très bien évolué sur la saison et elles ont fait preuve de caractère. Je le redis, je suis fier de cette équipe."