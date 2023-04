Magnoni-Bamps-Van Eesbeek, trio de champions

Fabio Magnoni était son T2 lors de sa dernière saison à Nivelles, en 2010-2011. "Il était en même temps T1 de la P4 et il m’a rendu de nombreux services, principalement au niveau du scouting." Pour Fabian Bamps, l’histoire est plus récente puisqu’il était son T2 la saison dernière à Villers alors que pour Didier van Eesbeek, "on s’est connu à Ophain quand j’y suis arrivé en 2015. Didier entraînait les gardiens et il a directement intégré mon staff. Nous avons vécu une belle aventure là-bas avec une finale de Coupe et des montées de P3 en P1. Nous avons eu le temps de bien nous connaître et de s’apprécier, nous sommes restés en contact et je serai content de le retrouver à Villers la saison prochaine puisqu’il arrive comme entraîneur des gardiens."

Trois hommes, trois champions, "mais surtout trois personnalités différentes, trois passionnés qui ont fait leur chemin et dont la réussite ne m’étonne pas."

Une saison particulière

Point commun entre les trois coaches: ils ont repris une équipe en cours de saison. "Ils auront vécu une saison particulière. Perwez et Auderghem se sont retrouvés sans T1 à un moment donné, Fabian et Fabio ont pris le relais et atteint leur objectif de titre. Et même de doublé pour Fabio puisqu’Auderghem a aussi remporté la Coupe. Un grand coup de chapeau à eux. Ce sont deux jeunes entraîneurs qui avaient un gros vestiaire à gérer et ils ont vraiment bien fait ça. Pour Didier, la situation est encore différente puisqu’il a repris Clabecq à six matches de la fin. Pour un entraîneur de gardiens qui est de ma génération, la mission était encore plus compliquée mais il a réussi sa mission avec six victoires en six matches et une montée en P2."

Frédéric Balan est admiratif mais pas surpris car il connaît les qualités des trois garçons. "Fabio est un travailleur de l’ombre, avec beaucoup d’humilité et une certaine discrétion mais qui donne toujours le meilleur de lui-même. Fabian est dans le même style, quelqu’un qui travaille énormément. Il possède aussi un énorme fichier de joueurs, il connaît beaucoup de monde et c’est une véritable source dans ses analyses de match. Il est précis dans ce qu’il fait et pour un T1, c’est précieux. Didier, lui, c’est le passionné, l’ancien gardien qui s’est transformé comme beaucoup en entraîneur des gardiens. C’est un travailleur, qui n’hésite jamais à prendre sa famille de gardiens à part. Il donne toujours le maximum et on peut compter sur lui."

Il le retrouvera donc à Villers la saison prochaine alors que Fabio et Fabian "vont continuer à prendre de l’expérience. Je les vois faire une belle carrière dans le coaching." À l’image d’un certain Frédéric Balan qui n’est certainement pas étranger à leur réussite.