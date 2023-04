L’USBW a lancé la saison estivale et c’est bien parti

Des résultats qui s’expliquent aussi par le timing de la compétition et son arrivée assez tôt dans le calendrier. "On est très tôt, la plupart des sprinters n’ont pas encore vraiment repris la compétition et, généralement, ne reprennent qu’après le 1er mai. La période n’aura donc pas permis aux athlètes de réaliser des gros chronos d’entrée, mais ces championnats provinciaux auront d’ores et déjà permis à énormément d’athlètes de se jauger. Maintenant, on se doit de se positiver, avoir si tôt dans la saison plus de 200 athlètes à un championnat provincial est un excellent bilan qui peut laisser entrevoir une saison estivale qui sera riche en participation, et soyons en sûrs en résultats !"

Répétition générale avant le BPM et le Golden Series

L’USBW et ses bénévoles auront à peine le temps de souffler, que dès ce dimanche, ils seront à nouveau de retour au bord de la piste pour encadrer le challenge provincial BPM, tout en gardant en ligne de mire la prochaine échéance du 28 mai, qui sonnera l’arrivée d’une nouvelle compétition, la Golden Series. "Les championnats du week-end dernier nous ont permis de nous roder dans l’organisation d’une compétition au format World Athletic, qui impose toute une série de protocoles et pour lesquels nos bénévoles et officiels ont brillamment réussi le test, explique Olivier Parvais. C’était important pour nous d’avoir cette répétition générale grandeur nature en prélude de notre Mémorial Gaston Reiff, qui pour sa 30e édition intégrera un nouveau challenge qui regroupera cinq meetings répartis sur la Wallonie. L’idée est de permettre aux athlètes wallons et bruxellois de se confronter aux meilleurs (hommes et femmes) et de progresser, le tout au sein de compétitions d’un niveau national, voir international. À ce jour, la plupart des compétitions de ce genre se retrouvent en Flandre, avec les Flanders Cup, et nous avions à cœur, avec les autres clubs partenaires d’initier un projet pour permettre à nos athlètes de retrouver de telles compétitions dans nos régions."

Le Golden Series Athletic Tour 2023 sera donc composé de cinq manches, réparties dans les clubs de l’USBW, de l’ARCH à Ciney, de la Forestoise, du MOHA à Mons et du FCHA à Hannut.