L’attaquant du RCS Brainois Coulibaly s’engage à Rebecq

Le meilleur buteur du RCS Brainois, avec 18 buts sur les 22 rencontres qu’il a disputées cette saison, portera dès cet été, le maillot de la RUS Rebecquoise. C’est d’ailleurs en quelques sortes un retour en terrain connu pour Abdoulaye Coulibaly, puisque rappelons-le, il était déjà passé par Rebecq lors de la saison 2017-2018, qui fut la première saison du club en D2 ACFF. Après avoir porté les couleurs de Deux-Acres, du Sporting de Bruxelles et du RCS Brainois, Abdoulaye Coulibaly retrouvera donc le rouge et le blanc rebecquois. L’arrivée de l’attaquant est le premier transfert entrant de la RUS Rebecquoise pour la saison à venir, et devrait en appeler d’autres dans les jours prochains.