Jodoigne B bientôt prêt pour jouer la tête en P2 ? On fait le point sur la saison des clubs du BW

Il pourrait y avoir plus d’ambitions lors de l’exercice 2023-2024. "Avant, nous étions une bonne équipe de milieu de classement, et là on sort un peu du lot. Le but est de continuer à progresser, monter de plus en plus haut et peut-être de jouer la tête pour accéder à la P1 à terme. Reste à voir si les filles sont partantes."

Ronvau: Du maintien au top 6

Pour son retour en P2, Ronvau termine sixième en ayant agréablement surpris. "Je trouve qu’on a fait une très bonne saison alors qu’on visait le maintien puisqu’on est monté en terminant sixième en P3, indique l’entraîneur, Guillaume Lengelé. L’objectif de départ était de laisser deux formations derrière nous et nous voilà sixièmes alors qu’on aurait pu faire mieux sans un passage à vide car on était troisième à un moment."

Mention spéciale, aussi, à l’attaquante Cindy Kean qui a planté 56 buts et qui ne termine pas si loin de la meilleure buteuse, Stéphane Devillé (Walhain, 64 goals). "Dommage, ces quelques matches sans marquer en mars, mais c’est déjà bien pour elle et ce fut surtout une très belle saison pour toutes les filles."

La suite ? "Ça ne s’annonce pas trop mal. Puisqu’il n’y aura en principe aucun départ, on devrait avoir un groupe de 25 joueuses avec quelques nouvelles, et on pense à aligner une deuxième équipe si les inscriptions sont plus nombreuses. On est en tout cas ouvert à toutes."