Quarts temps: 21-22, 13-9, 9-20, 19-17.

BRAINE (5X3, 11/16 lF 19 ftes. TILMANT 9, BRICLET 7, ROBERT 4 (1x3), MARBLIE 15 (1x3), DRANTMANN 3, Meunier 2, Muylaert 3 (1x3), Fouka 5, Popovici 12 (2x3), Dekeyzer, D’Arronco.

À la mi-temps d’une rencontre où Braine n’en menait pas large (34-31), Gérard Legrand voyait le positif de la situation: "Ce match est une excellente répétition générale avant les play-off. Fleurus les dispute aussi et n’est pas venu ici faire de la figuration. On a besoin d’une opposition pareille et ce sera encore le cas ce samedi pour le dernier match de la phase classique à Boninne, second qui ne participe pas aux play-off mais qui souhaitera nous faire trébucher. On y sera attendu de pied ferme."

Nul doute que le directeur de la Castors Braine Académie aurait tenu le même discours en fin de match. Cette première défaite de la saison va servir d’avertissement aux Brabançonnes. Certes privées du trio Devos (voyage scolaire) – Febrissy (blessée) – Marteau (obligation scolaire), elles ont des circonstances à faire valoir. Il faut aussi dire que le duo arbitral s’est souvent signalé à siffler la faute de frustration plutôt que celles – assez flagrantes – qui précédaient.

Cela n’excuse ni n’explique la vingtaine de points loupée en dessous de l’anneau sans opposition, la domination fleurusienne au rebond et les manquements défensifs récurrents: "On est chaque fois battu en un contre un. C’est notre problème, on ne défend pas", s’écrie le coach Laurent François à un temps mort.

Menées 47-59 (34e) après un troisième quart difficile (9-20), les Brainoises via Popovici vont pourtant presque réaliser le hold-up parfait en se rapprochant à 62-65 (38e) mais Fleurus – qui avait perdu Foerster à la 33e pour des crampes – s’accrochait et remportait méritoirement la mise: 62-68.

Après la rencontre face à Boninne, les play-off devraient débuter avec la visite de Mons à Braine le jeudi 4 mai.