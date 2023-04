Philippe Verbeke, la voix des Castors Braine quitte son micro mais restera un Castor de cœur

Une aventure commencée en 1986 avec Michel Voituron

C’est le 19 octobre 1986 que Philippe Verbeke a débuté l’aventure Castors. Ce jour-là, à la demande de Michel Voituron, à l’époque coach de la D1 messieurs, Philippe, qui n’a pas encore 20 ans, se rend à Ostende pour filmer la rencontre pour le club de Braine. "Il m’a ensuite demandé de filmer les autres rencontres. À l’époque, c’est Vincent Stavaux qui assurait la présentation. J’observais sa manière de faire, jusqu’au jour où j’ai assuré sa relève lorsqu’il a pris la direction du Spirou Charleroi."

D’abord avec son frère Alain, puis rejoint à la technique par ses deux fils, Sébastien et Xavier, Philippe va s’investir sans compter dans cette aventure, embarquant au passage son épouse. "Je l’ai rencontré dans un dancing à Braine-l’Alleud et ce soir-là, il m’a directement invité à une rencontre des Castors", se souvient son épouse, Christine Deneyer qui s’est, elle aussi, investie par la suite dans le club comme bénévole.

Son meilleur souvenir: la finale de l’EuroCup devant 6 500 personnes

Après plusieurs années à animer les rencontres de l’équipe masculine, Philippe va connaître "la gloire" avec l’équipe féminine. "Si on m’avait dit un jour que j’animerais une finale d’EuroCup au Spiroudôme de Charleroi devant 6 500 spectateurs, je ne l’aurais pas cru. C’est un incroyable souvenir, tout comme l’est cette année-là, la demi-finale contre Istanbul dans une salle de Braine pleine à craquer dans une ambiance de folie."

Et s’il doit ressortir des joueuses qui l’ont marqué, "Julie Allemand, Merike Anderson, Céleste Trahan-Davis, Manon Grzesinski, Kyara Linskens, Kim Mestdagh, bref la dream team quoi…"

Ses débuts: "Je ne connaissais rien au basket"

Informaticien de profession, animateur radio à ses heures perdues et speaker des rencontres de basket, ce Brainois s’est formé sur le tard. "J’avais un peu joué au basket à l’école, mais à vrai dire, je n’y connaissais rien quand j’ai animé les premières rencontres. J’ai tout découvert au fur et à mesure et ce qui me fait plaisir, c’est que j’ai reçu un message récemment de Marc Deheneffe (NDLR: ancien joueur professionnel de basket) qui me disait que personne n’est irremplaçable, mais que cela allait être très compliqué de me remplacer à Braine. Cela prouve simplement que quand on a l’envie d’y arriver, la motivation et la niaque pour mettre l’ambiance, on peut y arriver."

Que va-t-il retenir ? "L’ambiance du public"

On l’a souvent écrit, durant des années, le club des Castors était avant tout connu pour son sixième homme qui pouvait mettre le feu, jusqu’à déstabiliser l’adversaire et porter son équipe vers un exploit.

C’est ce que Philippe va retenir de ce club. "La chaleur humaine dégagée dans ce club avec un public qui savait mettre l’ambiance. Et j’étais un peu le fil conducteur de cela. Malheureusement, ce fut un peu le déclin sur les dernières années, mais quoi qu’il en soit je ne garderai que des bons souvenirs."

L’après: "Je ne quitte pas le navire"

S’il avoue avoir l’envie de "profiter de la vie", en ne devant plus dépendre de l’agenda des matchs de basket pour programmer des sorties, Philippe insiste: "Je ne quitte pas pour autant le navire. C’est impossible pour moi de le faire. Braine est mon équipe de cœur et ça le restera. Je serai encore présent dans les tribunes la saison prochaine."

Mais un peu moins souvent, car il s’en ira aussi plus souvent profiter du grand air montagnard. "J’adore le ski."