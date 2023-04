Pas de tour final pour les Nivelloises en N3, Limal/Ottignies prend la place

Dylan Feron et le joueur-entraîneur Stéphan Crabbé arrêtent. Ils ont été fêtés par leurs équipiers.

De son côté, Walhain a terminé la saison en beauté en allant s’imposer 0-3 (21-25, 23-25, 18-25) à Leefdaal. Les Walhinois ont ainsi signé leur septième victoire au deuxième tour.

Chez les dames, Limal/Ottignies s’est inclinée 3-2 (17-25, 27-25, 23-25, 25-17, 15-12) à Nalinnes. "Nous aurions pu mener deux sets à rien, nous avons été loin devant au deuxième set. Tout le monde a eu du temps de jeu", signale le coach Alain Baugniet.

Les Nivelloises ont gagné 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23) face à Bruxelles. "L’équipe était bien durant les deux premiers sets. Nous menions toujours le troisième set mais le match a été arrêté pour une blessure d’une adversaire. Nous avons ensuite perdu le set, explique Francis Offermans, coach des Nivelloises. Nous avons gagné de toute justesse le quatrième set."

Nivelles conforte sa deuxième place mais ne jouera pas le tour final des deuxièmes. "La participation au tour final nous imposerait de monter s’il y a des montants supplémentaires. Nous ne pourrions pas refuser. Par contre, on peut ne pas participer au tour final et ne pas monter. La nationale 3 est un bon niveau. Tout le monde a envie de continuer à jouer. Or, en nationale 2, il n’y a plus de match réserve", signale encore Francis Offermans.

L’équipe de Limal/Ottignies, qui termine troisième, remplacera les Nivelloises dans le tour final.