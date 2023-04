Avantage à qui ? Difficile de se prononcer tant ces matches de tour final semblent indécis, mais les forces en présences sont connues et nous avons sondé quelques entraîneurs de la série afin qu’ils prennent position.

Coach champion avec Auderghem, Fabio Magnoni prévient: "C’est compliqué de se prononcer, car chaque équipe a des armes pour se hisser jusqu’en P1. Waterloo reste l’équipe favorite. Il faudra juste voir avec quel état d’esprit ils entameront le tour final. S’il est bon, je mise sur eux. Braine B a disputé un second tour phénoménal et pourrait être la bonne surprise. Après, je mets Ophain et Saintes dans la même case. Sur un match, ces deux équipes sont capables de tout. À Ophain, on a de vrais guerriers et on a d’ailleurs pris 0/6 contre eux. Ils ont des ressources, des qualités, et se sont bien préparés. Saintes moins mais pas question de les enterrer et ce sera très équilibré."

Pour Ronald Michiels (Wavre-Limal), "je vois Ophain émerger. Vu leurs prochains transferts, je les sens déterminés. Ils ont remporté la première tranche et ils aborderont le tour final avec une fraîcheur mentale. Maintenant, attention à Braine qui a terminé sa saison en boulet de canon et dont la jeunesse voudra monter en P1. Pour Waterloo, il se dit depuis la saison dernière que l’équipe ne veut pas monter, mais est-ce vrai ou pas, je ne sais pas. Quant à Saintes, ce sera l’inconnue de ce tour final."

Le Jodoignois Martin Dehut pointe "une finale Ophain -Saintes puis je vois Saintes émerger. Sur un terrain en herbe, Saintes aura les arguments et me semble plus fort qu’Ophain."

Participant au tour final la saison dernière, Hassan Riani (Chastre) est bien placé pour dire que le tour final "est tout à fait différent de ce qui se passe en championnat. Le plus important sera d’être présent le jour J et de ne pas foirer son match. Les trois équipes ont trois matches à gagner pour monter en P1 et l’occase est trop belle que pour la laisser passer. Ce sont des matches qui se jouent aussi à l’expérience et ou il faudra avoir les nerfs solides. L’état des terrains jouera aussi son rôle. Ophain connaît son terrain et ce sera à son avantage face à Waterloo, comme Braine sur son synthétique face à Saintes. C’est très jeune à Braine mais l’expérience d’Axel Smeets pourrait faire la différence, comme il a su le faire pour amener son groupe au tour final sans lui mettre de pression. Je vois Ophain et Braine remporter leur demi-finale puis Ophain émerger, à condition que tous les joueurs soient concernés à 100% vu les nombreux transferts déjà réalisés. On a vu ce qui s’est passé dimanche lors de la finale de la Coupe entre Auderghem et Perwez."

"Les compteurs à zéro"

Frédéric Balan et Villers étaient aussi au tour final la saison dernière. "C’est une autre compétition qui commence, bien différente du championnat. La saison dernière, nous ne partions pas favoris contre Waterloo au tour final, ce qui ne nous a pas empêchés de créer la surprise avant la suite que l’on connaît. Il faudra aussi voir comment les entraîneurs ont géré le dernier week-end de repos, mais il est évident que les compteurs sont remis à zéro entre quatre équipes qui méritent d’être là. C’est compliqué d’émettre un pronostic mais je donnerais l’étiquette de favoris à Saintes et Ophain qui aura, en plus, la motivation de jouer trois fois à domicile. Et je suis bien placé pour dire que le terrain d’Ophain est assez particulier que pour pouvoir y faire la différence. Mais au final, je vois plutôt Saintes passer. Surtout offensivement, cette équipe a les qualités pour être performante dans ce genre de rencontres."

Coach de l’ES Braine, Michaël Ghion a du mal à se prononcer. "Le tirage est favorable à Ophain et Braine qui jouent à domicile. Les matches auraient été inversés que les favoris se seraient retrouvés de l’autre côté. Waterloo n’aura pas facile à Ophain alors que la jeunesse de Braine ne se pose pas de questions. Après, je vois bien Ophain aller au bout, car ils ont vraiment la chance de tout jouer à domicile."

Du côté de Gilles Stephany, coach de Lasne-Ohain, "je vois Waterloo passer à Ophain, s’ils ont envie de monter, ce qui semble être le cas cette fois-ci. De l’autre côté, je pense que Saintes gagnera à Braine grâce à son expérience alors que pour la finale, je vois Waterloo émerger. Mais comme je suis nul en pronostics, je ne sais pas s’il faut tenir compte de mon avis…"