Les Brainoises rentrent dans la dernière ligne droite en R2

On rappellera qu’outre les Castors, le CFB Fleurus, Liège Atlas Jupille et le BC Mons Capitale se sont inscrits pour les play-off de la Régionale 2A qui débuteront début mai. Lors de ce tour final, les Brainoises, premières, affronteront soit Mons, actuelle cinquième avec 14 victoires en 23 matchs, soit Fleurus 14 victoires en 22 rencontres qui suit juste derrière. En plus d’être positives à l’average sur les Montoises, les Fleurusiennes ont donc une rencontre de plus à disputer. Braine pourrait donc affronter Mons en demi-finale des play-off.