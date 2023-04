D2 ACFF: Une première réussie pour Mathéo Bovy dans les buts de Rebecq

C’était la petite surprise, samedi soir lors de la rencontre face à Seraing B, de voir figurer dans la composition de Dimitri Leurquin un certain Mathéo Bovy, 20 ans, entre les perches. En effet, alors que les Rebecquois étaient privés de Maxime Vandermeulen, suspendu et de Baptiste Vervondel, blessé, la RUS aura dû faire appel à son jeune gardien, qui avait jusqu’à présent joué avec la P2, pour défendre ses buts. Une première titularisation qui s’est soldée par une cleansheet et une prestation trois étoiles. "Je suis super content d’avoir pu répondre aux attentes pour mon baptême du feu. C’est l’espoir et l’envie de chaque jeune joueur de pouvoir défendre les couleurs de son club avec l’équipe fanion, et j’ai pu goûter à ce plaisir le week-end dernier. J’ai abordé cette rencontre comme une rencontre normale, sans me mettre trop de pression et cela m’a plutôt bien réussi. L’équipe étant un peu moins bien durant la première période, cela m’a forcé à effectuer plusieurs interventions, ce qui m’a mis en confiance."